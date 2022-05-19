إيرادات الأربعاء.. "واحد تاني" الأول و"فارس" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي بالموسم الحالي 4 أفلام، هي: "واحد تاني"، "العنكبوت"، "زومبي"، و"فارس"، وحققت الأفلام الأربعة المتنافسة في شباك التذاكر، إيرادات قُدرت بمليون و314 ألفًا و804 جنيهات، وذلك أمس الأربعاء 18 مايو.

احتل المركز الأول فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، محققًا 712 ألفًا و404 جنيهات، ويشارك في بطولة العمل روبي، نسرين أمين، سيد رجب، وأحمد مالك.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "العنكبوت" بعدما بلغت إيراداته أمس 355 ألفا و680 جنيها، والعمل من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وشهد الظهور الأخير للفنان زكي فطين عبدالوهاب قبل رحيله.

وحصل على المركز الثالث فيلم "زومبي" وحقق 188 ألفًا و780 جنيها، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وعمرو عبدالجليل.

وجاء في المركز الرابع فيلم "فارس" بعد تحقيقه 57 ألفًا و940 جنيها، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبدالعزيز، بطولة أحمد زاهر، وحسين فهمي، إيمان العاصي.