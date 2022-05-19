الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ الفنان القدير نبيل الحلفاوي، نادي الزمالك بعد فوزه بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد عقب تفوقه على الأهلي بنتيجة 29-28.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك لنادي الزمالك كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد.. هارد لك للنادي الأهلي، وألف مبروك لمصر".

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية، بعد الفوز على "فاب ياوندي" الكاميروني، فيما هزم الأهلي "دون بوسكو" الإيفواري، في الدور قبل النهائي.

بهذا التتويج، يرفع الزمالك رصيده إلى 6 ألقاب في بطولة كأس الكؤوس، محافظا على موقعه، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعد المجمع البترولي الجزائري الفائز بالبطولة 9 مرات، فيما حقق الأهلي هذه البطولة 4 مرات من قبل.