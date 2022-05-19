ريا أبي راشد في أحدث ظهور لها بمهرجان كان السينمائي.. والجمهور: ملكة وقدوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت المذيعة ريا أبي راشد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وجاءت الصور التي نشرتها ريا أثناء حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي انطلقت فعاليات دورته الـ75 قبل يومين.

وعلقت الفنانة بشرى على إطلالة ريا: "أحببت ذلك"، واكتفت الفنانة هدى المفتي بوضع قلوب في تعليقها، وكانت من بين تعليقات الجمهور: "قدوتي"، "ملكة"، "رائعة"، "انتي الأناقة"، "كتير حبيت".

جدير بالذكر أن ريا أبي راشد نشرت مؤخرًا عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمعها بالفنان العالمي توم كروز، بعد إجرائها مقابلة تليفزيونية معه.