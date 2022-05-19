يعيد نشر تصميم "الخليج 365".. رسائل متبادلة بين محمد رمضان وبشرى بسبب"بلالين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تبادل النجم محمد رمضان، مع النجمة بشرى، بشأن أغنيته الجديدة "بلالين" التي طرحها مؤخرا.

وأعاد رمضان، نشر تصميم موقع "الخليج 365" لتعليق بشرى على أغنيته الجديدة "بلالين"، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، موجها رسالة لـ بشرى، قائلا: "فهمتي"، شارحا المقصود بكلمات الأغنية.

وردت بشرى، على رمضان، قائلة: "لا لسه والله.. هو أنت نزلتها كلها أصلا، لسه؟.. هي نزلت كاملة؟، أنا شفت الإنستجرام .. كدة هتخليني أعملك أغنية (كورة كفر).. مبروك يا رمضان بس خف علينا شوية".

وكانت الفنان بشرى، قالت إنها لم تفهم ما يريد الفنان محمد رمضان، قوله خلال أحدث أغانيه "بلالين"، التي طرحها عبر تطبيق أنغامي.

الفنانة بشرى، خلال ظهورها في برنامج MBCTrending ، تحدثت عن الأغنية، وقالت: "محمود العسيلي قبلها بسنين طرح أغنية (طراطير)، مش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية، وسمعت جملتين بلالين وطايرين".

وردا على سؤال، عن المقصود من كلمات الأغنية، وهل يوجه من خلالها رسائل إلى شخصيات ما يعتبرهم فقاعات؟، أجابت بشرى: "ده على أساس إنه كورة".

وتابعت: "تعودنا من محمد رمضان توجيه رسائل من خلال أعماله، وهو خلق لنفسه شكل وحالة بدأ الناس يتعودوا عليها وفرض نفسه على الساحة، ولو ضايقني هنزل له بأغنية".

أغنية "بلالين" تقول كلماتها: "جامد أنا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالأسطورة لقبوني، نسخة واحدة وهما قلدوني، صعبة عليكوا انكوا توصلولي، بلالين إنتوا بلالين، منفوخين إنتوا بلالين".

الفنان محمد رمضان، يقدم الأغنية بمشاركة مؤلف كلماتها وصاحب اللحن مطرب المهرجانات إسلام شندي "عضو فريق المدفعجية"، الذي شارك أيضا في توزيعها موسيقيا مع الموزع خليل.