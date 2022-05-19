"اشتغلت دليفري".. أحمد الشامي يكشف أصعب المواقف في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان أحمد الشامي عن أصعب المواقف التي مر بها في حياته بداية من عمله كـ"دليفري" أثناء فترات الدراسة.

وقال أثناء استضافته عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة قناة "cbc": "اتولدت في ألمانيا وعشت لحد 9 أو 10 سنين، وبعدين رجعت، خلصت شوية دراسة وبعدين دخلت الكونسرفتوار من أولى ثانوي فضلت لحد ما خلصت الجامعة، في الفترة دي إحنا بنشتغل في أوركسترا أوبرا، وأوركسترا سيموفني من وإحنا صغيرين أوي، لو شاطر بتروح تقدم وتبقى موظف خلاص، يعني عازف في أوركسترا الأوبرا أو في أوركسترا الكونسرفتوار".

وأضاف: "كنت بشتغل وبعدين في سنة الرابعة، إحنا بنسافر كتير، عندنا تجمعات أوركستراهات وتجمعات وعازفين بره وميوزك كامب، فأنا رحت أمريكا لأستاذ فطلع بياخد في الحصة 125 دولار، فكتير جدا، فأنا مش معايا الفلوس دي أصلا عشان أدفعله".

وتابع: "فنزلت أدور على شغل وفضلت 6 شهور بدفع له حق الحصص، وانا بشتغل دليفري بالنهار وبقبض فلوس حلوة، وفي ناس كتير جدا بالعقلية دي".

وأكد أن فترة ما بعد ثورة يناير 2011، كانت من أصعب الفترات التي مر بها، أضاف: "من أكتر المواقف اللي كانت صعبة عليا اللي هي الثورة، ما بعدها من 2011، لإن الغنا كان خلاص وقف، ومفيش حفلات، ومانعين التأمينات، وكل الحاجات دي".

جدير بالذكر أن أحمد الشامي شارك في السباق الرمضاني هذا العام 2022، بمسلسل "دايما عامر" إخراج مجدي الهواري، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة.