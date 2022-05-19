تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 8:55 مساءً

ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن تلقى مبلغ يتجاوز 46 مليون ين ياباني، أي نحو 360 ألف دولار أميركي، من الحكومة عن طريق الخطأ ورفض إعادتها للدولة.

وتلقى الشاب الياباني البالغ من العمر 24 عاما، هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه في البنك بسبب خطأ من الإدارة المحلية في بلدة “أبو” في محافظة ياماغوتشي، التي يسكن فيها، غربي اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “إن إتش كيه”، أمس الأربعاء.

وقال الشاب الياباني إنه أنفق هذا المبلغ في صالات القمار عبر الإنترنت.

ولفتت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة للمساعدات الحكومية الخاصة بالأسر التي تواجه صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح محامي هذا الشاب أن موكله أنفق الأموال ولن يستطيع سدادها للدولة مرة أخرى، بينما قال عمدة البلدة إنه لن يستسلم وسيواصل محاولاته لاستعادة تلك الأموال بكل الطرق الممكنة.