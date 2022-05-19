ويجز في أوّل ظهور بعد الحادث.. “العين صابتني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاود مغني الراب ويجز الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غيابه طوال الشهر الماضي إثر تعرّضه لحادث بدرّاجته النارية.

ونشر ويجز عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ظهر خلالها وقد رُبطت يده ورُفعت بحامل طبي، وعلّق عليها قائلاً: “العين صابتني ورب العرش نجاني”.

وتعرّض ويجز لحادث أثناء قيادته دراجة نارية الشهر الماضي، حيث نشر صورة له وهو على سرير في المستشفى، من خلال خاصية القصص المصورة المُلحقة بحسابه الشخصي على “إنستغرام”، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، قائلاً: “لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية… آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث”.

يشار إلى أن آخر أعمال ويجز الغنائية هي أغنية “البخت” والتي حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوزت حاجز الـ80 مليون مشاهَدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.