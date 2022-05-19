الشاب خالد يقاضي منتج مصري شهير.. “استولى على أموالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الشاب خالد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، بياناً أعلن فيه عزمه مقاضاة المنتج وليد منصور حيث اتّهمه بعدم إعطائه مستحقاته عن الحفل الذي أحياه في مصر.

وعلّق خالد على صورة البيان قائلاً: “يمكنك أن تسرق كل شيء إلا الفن، هذه رسالة للفنانين حول العالم”.

ووجّه الشاب خالد بيانه إلى المسؤولين في مصر قائلاً: “يعلم الله مدى محبتي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادةً وشعباً، باعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي”.

وأضاف: “بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق “جي دبليو ماروت” لصالح شركة النخيل، وتم التعاقد مع شركة “تالنت دبليو إم” للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور”.

وتابع خالد في البيان: “أُقيم الحفل من دون أن أحصل على أجري كاملاً والمتفق عليه من المنتج والمسؤول عن تنظيم الحفل وليد منصور، وعلى الرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد ماطل واستولى على باقي أجري المتفَق عليه، فلم يحوّل ما تبقّى من المبلغ، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعهود ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى. لذلك قررت مقاضاته، وتواصلت مع مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيد وليد منصور وذلك بعد أن تقدّمت بشكوى الى نقابة المهن الموسيقية بدون جدوى”.