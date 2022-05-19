توم كروز يبكي بعد فوزه بـ”السعفة الذهبية” في مهرجان “كان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظي الممثل الأميركي، توم كروز، بحفاوةٍ كبيرة، يمكن القول بأنها غير مسبوقة، أثناء حضوره عرض فيلمه Top Gun: Maverick في مهرجان كان السينمائي، إذ حلقت من أجله مجموعة من المقاتلات الفرنسية في سماء المهرجان، وقامت بنشر دخان بألوان العلم الفرنسي فوق السجادة الحمراء.

ولم يقتصر الأمر على دخول الطائرات المقاتلة فوق المكان فحسب، بل إن النجم السينمائي صاحب الـ59 عاماً، والذي غاب عن المهرجان طوال ثلاثين عاماً، حظي بحفاوةٍ بالغة من الجمهور في عرض الفيلم لأول مرة في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “هوليوود ريبورتر”، تضمن دخول نجم “Top Gun: Maverick” تحليق ثماني طائرات مقاتلة فوق الحدث، وطرد الدخان باللونين الأحمر والأزرق، ليتناسب مع ألوان العلم الفرنسي.

وبعد أن أمضى كروز عدة دقائق في التقاط الصور مع المعجبين، الذين كانوا يصرخون باسم “توم”، آملين أن يتمكنوا من مشاهدته، انضم أخيرًا إلى فريقه من أجل العرض.

وليس ذلك فقط، بل إن الجمهور قام بالوقوف والتصفيق للفيلم بحفاوة بالغة لمدة ست دقائق، بعد انتهاء عرضه، الأمر الذي جعل توم يبكي.

كما منحه المهرجان جائزة “السعفة الذهبية” التكريمية، التي منحت 15 مرة فقط خلال دورات المهرجان الـ75.

وكان آخر حضور للنجم العالمي في “كان” عام 1992، لمشاهدة العرض الأول لفيلم “فار آند أواي”، مع زوجته آنذاك نيكول كيدمان.

ومازال النجم الهوليوودي يحافظ على قوته في شباك التذاكر، حتى وهو على وشك بلوغ عامه الستين، إذ حصدت أفلامه الـ39، التي شارك فيها كممثل رئيسي ما يقرب من 8.5 مليارات دولار، في جميع أنحاء العالم.

وتقدّر “بوكس أوفيس برو” أن فيلم “Top Gun: Maverick” يمكن أن يضيف ما يصل إلى 390 مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، والفيلم هو امتداد لفيلم “Top Gun” الشهير، الذي صدر عام 1986، وساهم حينها في وضع كروز على الساحة العالمية كنجمٍ بارز.

وكان النجم العالمي قد أجاب عن سؤالٍ حول إمكانية توفر الفيلم على منصات البث الإلكترونية، مؤكداً أن هذا الأمر لن يحصل على الإطلاق، ولا نية لذلك مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يصنع أفلاماً للشاشة الكبيرة، فالسينما هي حبه وشغفه، وأنه سيرتدي قبعته، ويجلس بين الجمهور.