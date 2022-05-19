سامر أبو طالب من التلحين إلى الغناء مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاحه في مجال التلحين، دخل الملحن المصري سامر ابو طالب عالم الغناء عن طريق شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعمل غنائي باللهجة المصرية بعنوان “الجو حلو”.

وطرحت لايف ستايلز ستوديوز أغنية “الجو حلو” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

على صعيد الصوت، جاءت أغنية “الجو حلو” بقالب غنائي ايقاعي بمختلف تفاصيلها الموسيقية من اللحن الى التوزيع الموسيقي، وحمل النص رسالة عنوانها الحب والتفاؤل.

على صعيد الصورة، تم تصوير كليب أغنية “الجو حلو” في دبي تحت ادارة المخرج عادل سرحان الذي قدم لوحات راقصة، ومشهدية بسيطة عن الحياة وجمالها مع الأهل والأصدقاء.

وحملت أغنية “الجو حلو” كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل.