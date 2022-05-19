شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: انتهيت من اختيار أغانى الألبوم الجديد وقريبًا أسلم الماستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب رامى جمال من اختيار أغانى ألبومه الجديد، وأضاف رامى في بوست نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قال فيه أنه يتبقى له أن يضع صوته على الأغانى التي اختارها وأشار أنه قريبا سوف يتم تسليم ماسترالألبوم الى الشركة المسئولة على إنتاج البوماته واستفتى جمهوره في نهاية البوست عن هل يريدون طرح الألبوم مرة واحدة أم طرح أغنية تلو الأخرى.



بوست رامى جمال

من جانب آخر علق المطرب والملحن رامى جمال، على تلحينه أغنية "من أول دقيقة" للثنائى إليسا وسعد لمجرد، حيث نشر رامى جزء من الأغنية من خلال حسابه على موقع الانستجرام، وعلق عليها "من أول دقيقة، أغنية جديدة لاتنين مطربين أصدقاء بحبهم عشان كدا لحنتها وانا متحمس لليوم اللى هتنزل فيه، كل اللى بيحبوا بعض اسمعوها".

يأتي هذا بعدما احتفلت النجمة إليسا، بأغنيتها الجديدة " من أول دقيقة" دويتو مع النجم سعد لمجرد، وتحقيقها مشاهدات عالية على اليوتيوب فى أقل من 24 ساعة بعد طرحها،

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "استيقظت على هذا الرقم 1.7 مليون على يوتيوب و2.4 مليون على إنستجرام، لا يمكننى أن أكون ممتنه أكثر من ذلك ولا أستطيع أن أفعل ذلك بدونكم جميع متابعينى بحبكم جدا".