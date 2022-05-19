شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يختتم فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى بالشرقية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يختتم مهرجان تل بسطا الاول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية فعالياته فى السابعة مساء الاحد 22 مايو بحفل للموسيقار وعازف العود حازم شاهين يليه حفل للفنان الكبير على الحجار وفرقته والذى يتغنى بمختارات من أهم اعماله التي قدمها على مدار مشواره الفنى منها متمنعوش الصادقين،يا طالع الشجرة، أبوالأحلام ،الزين والزينة ،الليلة ليكي ، العروسة ،تيجيش نعيش،ياموجة يا زرقا ، إنتي طلعتيلي منين،ريشة ، ندهني الحنين ،روحي فيكي ،في قلب الليل ،داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ ،الليل وآخره ، غوايش ،في هويد الليل، متصدقيش



البوستر الدعائى للمهرجان

اما حفل حازم شاهين يضم عدد من أشهر مؤلفاته الخاصة منها راجعين ، يحكى أن، صفحة جديدة، بشويش، مصر جميلة ، حصان درويش ، مراهقة ، مشكلة ، حاجات وحشاني ، تقاسيم راست وغيرها .

يذكر أن برنامج مهرجان تل بسطا الاول للموسيقى والغناء اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية ووزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية