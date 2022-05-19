شكرا لقرائتكم خبر عن "شدو شعر بعض" .. تفاصيل معركة جديدة بين جوني ديب وآمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تنتهي شهادات الشهود بعد في القضية الأكثر إثارة للجدل حول العالم قضية جوني ديب وآمبرهيرد، حيث دخلت شقيقة آمبر هيرد على خط الأزمة الدائرة بين الممثلة وزوجها السابق، مقدمة إفادة مهمة في المحاكمة بدعوتي التشهير، فحسب ما نشر موقع independent قالت ويتني هيرد هنريكيز، إنها شهدت مرة معركة بين هيرد وديب، تطورت إلى حد الضرب.

وأشارت هنريكيز إلى أن الحادثة تعود لسنة 2015، حيث سمعت هيرد تصرخ في ديب من المطبخ الذي كان في الطابق العلوي، وحاولت تهدئة أختها، لكن ديب رمى علبة على هيرد، واندفع ليشتبك بها

وأضافت هنريكيز أنها كانت تحاول فك الاشتباك بين الطرفين، وتلقت ضربات منهما أثناء فضها النزاع، فصرخت هيرد في وجه ديب قائلة: "إياك وأنت تلمس أختي"، مؤكدة تلقي ديب صفعة من هيرد أثناء الاشتباك.

كذلك أشارت هنريكيز إلى أن ديب أمسك بشعر هيرد، وضربها بشكل متكرر في وجهها مستخدما يده الثانية.