شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رجاء حسين وعبد العزيز مخيون بالدورة الـ24 للمهرجان القومى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فتحى عبد الوهاب إن فعاليات الدورة الـ24 من المهرجان القومى للسينما المصرية تبدأ فى النصف الثانى من شهر مايو الجارى برئاسة الناقد الكبير كمال رمزى.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريح اليوم الخميس، أن المهرجان يكرم هذه الدورة عددًا من رموز وأعلام السينما المصرية بمجال السينما الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك والنقد السينمائي الذين أثروا الحياة الفنية وهم الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والفنان الكبير عبد العزيز مخيون، وفنانة المونتاج رحمة منتصر.

من جهته أوضح الناقد الكبير كمال رمزي رئيس المهرجان أنه سيتم إصدار كتاب عن كل مُكرم ضمن إصدارات المهرجان من تأليف وإعداد مجموعة من كبار النقاد والمؤلفين، حيث تُقدم الناقدة ماجدة موريس كتابًا عن الفنانة رجاء حسين.

وأضاف أن المؤلف والسيناريست ماهر زهدي يقدم كتابًا عن الفنان عبد العزيز مخيون، أما الناقدة والمونتيرة صفاء الليثي تقوم بإعداد كتاب عن المونتيرة رحمة منتصر، وأخيرا الدكتور وليد سيف يُعد "كتاب الخالدون" والذي يدور حول حياة المخرج كامل التلمساني.