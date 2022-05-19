شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السينما العربية يطلق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السينما العربية عن إطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية، والتي يلقي الضوء فيها على أهم الأفلام الفلسطينية وصناعها منذ عام 1946، عندما قدم المخرج صلاح الدين بدرخان فيلم "حلم ليلة" وعرضه في يافا والقدس، ويعد أول فيلم فلسطيني روائي طويل، وذلك ضمن أنشطة المركز في مهرجان كان السينمائي.

مركز السينما العربية هو مؤسسة غير ربحية تأسست في 2015 بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.