شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى رسالة لمحبيها بعد خضوعها لجراحة فى الكتف: محبتكم رفعت عنى الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الكبيرة أنغام، الشكر لجمهورها وأهلها وأصدقائها، على دعواتهم لها، خلال خضوعها لجراحة فى الكتف، وقال أنغام عبر حسابها الرسمى بتويتر:"شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".



الفنانة أنغام

وكانت قد سيطرة حالة من القلق على محبى النجمة أنغام، بسبب الكشف عن حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات.

وخلال السنوات الماضية عانت أنغام من آلام شديدة بأوتار الكتف ما استدعى إجراء جراحة دقيقة كما أجرت جراحة فى رسغ اليد بسبب مشاكل بالأوتار

وشاركت راندا رياض مديرة أعمالها صورة لأنغام من داخل المستشفى على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" وعلقت راندا "ألف مليون سلامة عليكى يا ست الستات ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو فى الدنيا".

وعقب إجراء العمليتين استقرت حالتها الصحية بعد إفاقتها من التخدير الكلى وستمر بتجربة نقاهة لمدة 6 أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وحرصت أنغام على طمأنة جمهورها مؤكدة أنها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى.