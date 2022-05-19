بالأبيض والأسود .. درة بإطلالة صيفية أنيقة فى آخر ظهور لها

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها، بتفاصيل يومها، وإطلالاتها الأخيرة، إذ تعتبر درة أيقونة للموضة والأناقة، ومصدر إلهام للكثيرات فى اختيار الملابس، وأطلت درة فى إطلالة أنيقة جدا، فى آخر ظهور لها بفستان من اللونين الأبيض والأسود، ونسقته مع حذاء باللون البينك الفاتح.

وفى إبريل الماضى، شاركت الفنانة درة، متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت درة بإطلالة رقيقة، كما ظهرت في صور أخرى وهى تلعب البلياردو، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها.

وسابقا أدت النجمة التونسية درة، مناسك عمرة شهر رمضان، فى المسجد الحرام بالأراضي المقدسة، حيث نشرت عدة صور لها أمام الكعبة المشرفة، وذلك بعد غيابها عن سباق موسم دراما رمضان 2022، وظهرت درة فى الصور وهي مرتدية ملابس الإحرام البيضاء وفى صور أخرى مع بعض الأصدقاء.

يذكر أن درة، بدأت مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها فى دور صغير بفيلم "هي فوضى" مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدة"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة فى الغرام"، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية.