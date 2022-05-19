شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يعلق على مشاركته فى "ريفو": قريبًا أوي هنشقلب الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق الفنان حسن أبو الروس علي مشاركته في المسلسل الجديد " ريفو"، حيث نشر بوستر المسلسل من خلال حساب الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " قريباً أوي هنشقلب الأسواق مع النجم العالمي أمير عيد" .





حسن ابو الروس

وكشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر الدعائى والرسمى للمسلسل الدرامى الجديد "ريفو"، والذى يقوم ببطولته كل من أميرعيد، وفرقته الموسيقية كايروكي، حيث ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية التي تجمع بين الغناء والتمثيل، ومن المقرر أن تطرحه المنصة خلال الأيام القادمة عبر تطبيقها الرسمى.

وطرحت المنصة الإلكترونية،"Watch IT" بوسترا ترويجيا لمسلسل "ريفو" على هيئة شريط كاسيت يحمل اسم المسلسل؛ تمهيدًا لطرح البوسترات النهائية، لأبطال العمل خلال الفترة القليلة المقبلة؛ استعدادًا لطرحه للجمهور عبر المنصة الرقمية، وتصدر فريق العمل البوستر الرسمي وعلى رأسهم أميرعيد .