شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل حسن مصطفى .. من تقليد الخواجة بيجو لـ غول على خشبة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل الفنان القدير حسن مصطفى الذى توفى في الـ 19 من مايو مخلفاً حالة كبيرة من الحزن لمحبيه ممن تأثروا بأدواره التي ظلت عالقة في الاذهان طويلاً ما بين رمضان السكري في العيال كبرت إلى الناظر بمسرحية مدرسة المشاغبين، وغيرها من الأعمال الذى حفر من خلالها اسمه في تاريخ الفن ما بين الدراما والسينما إلى المسرح الذى وقف على خشبته طويلاً بجانب كبار النجوم.

وخلال التقرير التالي نتعرض إلى 7 معلومات عن الفنان الراحل في ذكري رحيله.

ولد عام 1933 بحي الظاهر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957.



الفنان حسن مصطفى

ظهر حبه بالمسرح أثناء مرحلة شبابه، فالتحق بفرقة إسماعيل ياسين، والغنائيين المتحديين ومسارح التليفزيون وكان يمتلك نبرة صوت مميزة جدا جذبت اليه الأنظار.

اشتهر بقدرته على تقليد أصوات المشاهير، فقلد صوت الخواجة "بيجو" في مسرحية" أصل وصورة".

قدم الفنان حسن مصطفى خلال مشواره ما يقرب من 400 عملاً فنياً، إلا أن المسرح كان له نصيب الأسد من مسيرته الفنية، اذ استطاع أن يكون واحداً من نجوم المسرح وشارك في أهم المسرحيات في تاريخ المسرح المصري، منها "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، الكدابين قوي، دو ري مي فاصوليا، الدبابير، الكدابين اوى،" وغيرها.

قدم الراحل حسن مصطفى حوالي ما يقرب من 90 مسلسلا، منهم "رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، البرارى والحامول، نصف ربيع الآخر، حياة الجوهرى، بوابة الحلوانى، امام الدعاة، رجل وامرآتان، العميل 1001، نص يتربى في عزو، عباس الابيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال".

فى السينما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها،"أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكي، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسني و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"مرجان أحمد مرجان"، مع عادل إمام، و"نصف ساعة" جواز مع رشدي أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة حتى رحيله يوم 19 مايو عام 2015، عن عُمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ أيام استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو.