غدا.. علي الألفي يقدم أولى حلقات برنامج "الكومبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد المطرب الشاب علي الألفي لخوض تجربة تقديم البرامج، وذلك من خلال برنامج (الكومبو) الذي سيتم بثه عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم بث أولى حلقات البرنامج غدا الجمعة الموافق ٢٠ مايو والذي يصادف يوم ميلاده.

وعن فكرة البرنامج يقول في بيان صحفي: البرنامج يعتبر وجبة موسيقية حياتية متكاملة، وقد اخترت له اسم (كومبو) لأن الكلمة تحمل معنيين، وكلاهما يليق بمحتوى البرنامج، لأن (الكومبو) في الموسيقى هو مصطلح يطلق على تركيبة معينة من الآلات، كما أن الكلمة ذاتها تطلقها المطاعم الشهيرة على الوجبات المتكاملة".

البرنامج من إعداد علي الألفي، وعمر مصطفى ومن المقرر طرح حلقتين أسبوعيا على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن علي الألفي قد أطلق أغنية بالتزامن مع عيد الأم الماضي، وقد حملت عنوان (يا ست الكل) من كلمات سارة فرج وألحان كريم نيازي.