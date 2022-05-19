كيف يتغزل محمد حلاوة في زوجته ريهام حجاج على "السوشيال ميديا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار أحدث ظهور للفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور بينهما.

نستعرض لكم كيف يتغزل محمد حلاوة في زوجته ريهام حجاج، عبر "السوشيال ميديا" وذلك في السطور التالية:

- نشر رجل الأعمال محمد حلاوة، صورة مع زوجته ريهام حجاج، في أحدث تدوينة بينهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع العظيمة الجميلة الحبيبة.. كل شيء في حياتي".

- فيما نشر حلاوة، في تدوينة أخرى صورته معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي، عيد سعيد ويا رب دائما مع بعض ومنورة حياتي وحياة عيلتنا كلها.. بحبك".

- حلاوة، نشر في تدوينة جديدة، صورته مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حب حياتي رورو الوحيد".

- نشر حلاوة، صورة معها تجمعه بها وسط البحر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع حبي".

- كشف عن صورة تجمعه بها داخل السيارة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع حبي في رحلة طويلة".

- نشر حلاوة، صورة لريهام، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحبك جدا جدا يا رورو، وفخور بيكي جدا جدا جدا يا حبيبتي".

- في إحدى التدوينات، نشر مقطع فيديو من لقاء زوجته ريهام حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أتمنى لكي كل التوفيق زوجتي وحياتي وأعز صديق لي، وكل شيء.. بارك الله فيكي".

- في تدوينة عبر حسابه على إنستجرام، نشر صورة تجمعه معها داخل أحد المطاعم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع ملاكي".

- في إحدى السهرات الليلية، نشر صورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع ملكة الجمال".

- في عيد ميلادها، نشر صورا لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، لمن يضيء حياتي وحياتنا العائلية.. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري رورو".

- في تدوينة جديدة، نشر صورة معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "زوجتي حياتي".

- نشر حلاوة، تدوينة أخرى، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع القمر".

- تزامنا مع احتفالات عيد رأس السنة، نشر صورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل عام وأنتم بخير".

- نشر حلاوة، صورة تجمعه معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل شيء لي.. بارك الله فيكي".

- بملابس رياضية، نشر حلاوة، صورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحبك يا كل شيء بالنسبة لي".

- تزامنا مع حلول شهر رمضان، نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رمضان كريم على مصر والأمة الإسلامية".

وتزوجت النجمة ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة في شهر يناير عام 2019 .

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2022، في بطولة مسلسل "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" بطولة النجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".