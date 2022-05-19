شقيقة آمبر هيرد: "ضربني ووصفني بالعاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وصلت جلسات المحاكمة في قضية التشهير بين جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد إلى اليوم التاسع عشر.

وأدلى الوكيل السابق لـ "ديب" وصديقه، وشقيقة "آمبر" بشهادتهم.

شقية آمبر هيرد الصغيرة، ويتني هنريكيز، صعدت إلى منصة الشهود يوم الأربعاء، وقالت للمحلفين إن جوني ديب ضربها ووصفها بأنها "عاهرة" عندما وجدت نفسها في منتصف إحدى الخلافات بين الزوجين، لكنها رأت "ديب" وهو يضرب "هيرد".

تسرد "هنريكيز" بالتفصيل إحدى المواجهات التي وقعت في مارس 2015 - بعد شهر واحد فقط من زفاف هيرد وديب - والتي بدأت عندما اتهمته "هيرد" بخداعها.

وتقدم "ديب"، بالدعوى القضائية للمطالبة بتعويض قيمته 50 مليون دولار، على خلفية مقال كتبته طليقته عام 2018 ووصفت خلاله نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري. وقد نفى ديب ارتكابه أي إساءة بحقها.

وردّت هيرد برفع دعوى مضادة، مطالبة بتعويض بقيمة 100 مليون دولار.