6 أيام بالمستشفى وتبصق دم.. بطلة مدرسة الروابي تكشف معاناتها مع مرض الصرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشفت الفنانة نور طاهر عن إصابتها بالصرع، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت:"من زمان كتير كنت أصحى ألاقي حالي على الأرض لإني كنت فاقدة الوعي، وما كانت أتذكر أي تفاصيل، كنت أصحى عندي وجع براسي ومش قادرة أتطلع على أي ضوء، وكنت مش فاهمة ليش أي ضو أبيض أو قوي ممكن يسببلي صداع نصفي متبوع بنوبة غائبة أو نوبة بدون اختلاج أو حتى هاي ما كنت أحس فيها".

وأضافت نجمة مسلسل "الروابي": "حتى ما أطول عليكم بشهر 3، كنت بحفلة وكانت الضواو قوية، وصار معي نوبات صرع متتالية أرعبت كل اللي حولي، بعدها عملت كتير فحوصات وفكرت إني صرت منيحة، لحد الأسبوع الماضي تقريبا، بدأت عندي نوبات صرع متتالية وخطيرة أكثر وتم نقلي بسيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة، واضطريت أضل فيها لمدة ستة أيام، كانت التجربة مرعبة ومحطبة، لكن تم تشخيصي أخيرا وعرفت إني مصابة بالصرع".

وتابعت: "بالنسبة للي ما بيعرفوا الصرع هو اضطرب في الجهاز العصبي المركزي يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يتسبب في نوبا أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس الغريبة وفي معظم الأحيان فقدان الوعي، من الصعب التعايش مع الصرع، فهو مش مجرد نوبات مؤقتة، وبنصحى منها، هو إنك تصحى على كدمات مؤلمة في كل جزء من جسمك وما تتذكر كيف أصابتك، وهو إنك تضطر إنك تبصق الدم لأنك عضيت لسانك وباطن تملك أثناء النوبة، إنك تسميه متعب قليل عليه".

وعبرت نور طاهر عن امتنانها لمن ساندوها، قالت: "أنا ممتنة لأنه عندي أروع نظام دعم من الناس اللي حولي، أقرب أصدقائي وعائلتي صبروا كتير وكانوا مصدر طمأنينة اللي وحاولوا يفهموا مرض الصرع ومساعدتي خلال الأوقات الصعبة، بتعرفوا حالكم وأنا بحبكم، وكما شكر خاص للأطباء والممرضات الرائعين الذين خلوا إقامتي في وحدة العناية المركزة، تجربة محتملة، طبيب الأعصاب الدكتور محمد جابر، والدكتور كريم ناظر، والممرضات الرائعات ياسمين، يجى، بيان، ورؤى".

واختتمت: "ما بقدر أكذب عليكم واحكي إني متفائلة ومبسوطة، بس عم بحاول من كل قلبي وهاد بكفي، لو حدا منكم تشخص بمرض الصرع، إنت مش لحالك، أنا بدي أشارك قصتي عشان أكون الشخص اللي أنا كنت محتاجه احكي معاه، أنا عندي صرع، بس الصرع ما رح يملكني".

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

المسلسل بطولة: ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.