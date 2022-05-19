تطورات أزمة حذف صوت إيمان العاصي من أغنية فيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت الأغنية الدعائية لفيلم "فارس"، والتي طرحتها الشركة المنتجة، تحت عنوان "أنا تمام"، بعد إعلان الفنانة إيمان العاصي، التبرؤ من النسخة التي قدمت وحملت اسمها بمشاركة مطرب الراب شاهين.

الفنان أحمد طه، المشرف على تنفيذ أغاني الفيلم، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، تحدث عن تطورات الأزمة، وقال:"عقب إعلان الفنانة إيمان العاصي، التبرؤ من الأغنية، إلى جانب تأكيدها عزمها اللجوء إلى القانون ضد الشركة المنتجة، تم التواصل مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وأوضحنا له أن ما تم كان لصالح الفنانة ".

وتابع: "الفنان أشرف زكي، مشكورا تفهم الموقف، وحاول التدخل وديا بهدف الصلح والوساطة، لكن للأسف الفنانة إيمان العاصي، مازالت معترضة، ولم تغير موقفها، رغم إننا لو طرحنا الأغنية بصوتها، بدلا من المطربة الشابة هايلا، ستتعرض الفنانة للنقد بقوة، وهذا في غير صالحها".

الفنانة إيمان العاصي، تبرأت من أغنية "أنا تمام"، والتي طرحها مغني الراب شاهين، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من فيلم "فارس".

وكتبت، إيمان، عبر خاصية"ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام": "الأغنية دي مش بتاعتي ولا ده صوتي اللي أنا سجلته مع الشركة والفنان، فمش عارفة مين اللي ركب الصوت على الفيديو الفنان ولا الشركة، وحقي هاخده بالقانون".

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، و اللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.