” روح قلبي ” .. هذا الفنان يحيي الذكرى العاشرة على رحيل ” وردة الجزائرية “

كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 06:57 مساءً - أحيا الفنان المصري ” خالد سليم ” الذكرى العاشرة على وفاة الفنانة الجزائرية ” وردة ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشر خالد سليم صورة من خلال خاصية الاستوري تجمعه بالفنانة الراحلة وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن اشتياقه لها .

فكتب في تعليقه على الصورة : ” وحشتيني .. الذكرى العاشرة لرحيل روح قلبي .. حبيبة قلوبنا الفنانة وردة الجزائرية ” .

يذكر أن الفنانة وردة الجزائرية كانت قد رحلت عن عالمنا في 17 مايو 2012 إثر إصابتها بسكتة قلبية في منزلها بالقاهرة وتم دفنها في الجزائر .