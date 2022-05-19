كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 06:57 مساءً - أحيا الفنان المصري ” خالد سليم ” الذكرى العاشرة على وفاة الفنانة الجزائرية ” وردة ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
فنشر خالد سليم صورة من خلال خاصية الاستوري تجمعه بالفنانة الراحلة وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن اشتياقه لها .
فكتب في تعليقه على الصورة : ” وحشتيني .. الذكرى العاشرة لرحيل روح قلبي .. حبيبة قلوبنا الفنانة وردة الجزائرية ” .
يذكر أن الفنانة وردة الجزائرية كانت قد رحلت عن عالمنا في 17 مايو 2012 إثر إصابتها بسكتة قلبية في منزلها بالقاهرة وتم دفنها في الجزائر .
كانت هذه تفاصيل خبر ” روح قلبي ” .. هذا الفنان يحيي الذكرى العاشرة على رحيل ” وردة الجزائرية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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