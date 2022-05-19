درة تنشر جلسة تصوير جديدة وزوجها يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة درة الجمهور بأحدث إطلالاتها عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام"واكتفت بوضع "قلوب".

وأبدى زوجها هاني سعد إعجابه بتعليق: "حبي".

واحتفى بعض الفنانين بإطلالة النجمة التونسية، علقت الفنانة سيمون: "قمراية".

وأبدي الفنانين، تامر هجرس ولقاء سويدان إعجابهم بإيموجي "قلوب".

يذكر أن درة نشرت بوستر مسلسل "المتهمة" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة "شاهد".

وعلّقت درة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "قريبا، المتهمة، أعمال شاهد الأصلية".

ويظهر في البوستر الذي تصدرته درة، الفنان محمد دياب والفنان عادل كرم.

وكان آخر أعمال درة الفنية مسلسل حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع.

حكاية "أول السطر" بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.