هذا ما حققه فيلم "زومبي" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "زومبي" للفنان علي ربيع والفنان حمدي الميرغني، حاجز الـ 14 مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 14 مليون و304 ألف 227 جنيه.

ويتنافس فيلم "زومبي" في السينمات مع فيلمين آخرين ضمن سباق أفلام عيد الفطر المبارك، هما "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، و"واحد تاني" للنجم أحمد حلمي.

فيلم "زومبي" بطولة: علي ربيع، حمدي الميرغني، عمرو عبدالجليل، محمد محمود، هاجر أحمد، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، دينا محسن (ويزو)، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومن إخراج عمرو صلاح..