أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد انتشار صورها من داخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

وجهت الفنانة أنغام الشكر لجمهورها ومحبيها لمساندتها في وعكتها الصحية الأخيرة.

وكتب أنغام عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم، ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ".

وتابعت: "ممتنه لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي، ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

كانت مديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض نشرت صورة من داخل المستشفى، وعلقت عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام": "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا".

يُذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية "لوحة باهتة" والتي حققت نجاحا كبيرا، كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور، واقتربت من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".