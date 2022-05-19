أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية على أزمة الشاب خالد والمنتج وليد منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، إن النقابة لم تحسم بعد موقفها من الأزمة التي اشتعلت بين المطرب الجزائري الشاب خالد، والمنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بسبب الحفل الذي أقيم في سبتمبر الماضي بأحد فنادق القاهرة.

وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الأزمة، وقال:"الشاب خالد، والمنظم وليد منصور، قدم كل منهم أوراقه إلى الشئون القانونية في النقابة، ومازالت تحت الدراسة، ولم يتم بعد حسم الموقف".

المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، في تصريح لـ"الخليج 365"، أعلن عن تقديمه بلاغا رسميا، ضد المطرب الجزائري الشاب خالد، متهما المطرب بالتشهير عقب إصداره بيانا يتهم به المنظم بعدم سداد مستحقاته عن الحفل الذي أقيم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال: "قمت بسداد كافة المستحقات الخاصة بالمطرب وتم خصم نسبة الشركة كما هو المتبع في عرف الحفلات بالاتفاق مع المطرب، وقدمت كافة المستندات لهذا الحفل لنقابة الموسيقيين ".

وتابع: "قمت أيضا بتحويل كافة المستحقات للمطرب، ولا أفهم سر البيان الصادر منه اليوم، وبيننا القضاء المصري العادل، وتقدمت من جهتي ببلاغ التشهير، دفاعا عن مشوار ١٨ عام، نظمت خلالها حفلات كبار النجوم في الوطن العربي بالاضافة إلى نجوم عالميين".

الشاب خالد، من جهته نشر أمس الأربعاء عبر صفحاته في مواقع التواصل، بيانا قال فيه: "بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي، بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق جي دبليو ماريوت لصالح شركة النخيل وتم التعاقد مع شركة تالنت دبليو أم للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور.".