مخرجه مصري.. فيلم "صبي من الجنة".. أحداثه في الازهر ويعرض في كان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تشهد فعاليات الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، عرض فيلم "صبي من الجنة" للمخرج السويدي المصري الأصل طارق صالح، والذي يشارك في المسابقة الرسمية بالدورة التي تم افتتاحها أول امس الثلاثاء.

فيلم "صبي من الجنة-boy from heaven"، من تأليف وإخراج طارق صالح، ويعرض بالمسابقة باعتباره فيلم سويدي، و حاصل على دعم إنتاجي بقيمة 300 ألف يورو من مؤسسة “مومنتو فيلم إنترناشيونال” و”أرت سينما فرانس”.

الفيلم، أشاد بترشيحه في المسابقة المخرج المصري عمرو سلامة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، في أبريل الماضي، وكتب،:" النهاردة تم اختيار فيلم المخرج المصري الأصل طارق صالح للمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي الدولي، وبكدة نقدر نقول إن في أخر سبع دورات في مهرجان كان، تقريبا معداش دورة من غير فيلم لمخرج مصري، لـ 6 مخرجين مختلفين، ومعرفش إمتى في تاريخ مصر كان في معدل شبه ده في الاحتفاء العالمي بالسينما المصرية".

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن فيلم "صبي من الجنة"، بالتزامن مع عرضه اليوم.

الفيلم تدور أحداثه حول "أدم" الشاب الريفي، إبن صياد السمك، الذي ينال منحة للدراسة في جامعة الأزهر، وفي اول يوم دراسي له، حضر لقاء جمع الطلاب الجدد وشيخ الأزهر، فوجئوا بوفاة الإمام الأكبر .

ويشارك في بطولة الفيلم من مصر، الفنان عمرو مسعد، والفنان ومصحح اللهجة يوسف سلامة زكي، ومن فلسطين توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، إلى جانب الفنان السويدي الجنسية و اللبناني الأصل فارس فارس، والفنان والمخرج السوري شيروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الفنان البلجيكي الجنسية والتونسي الأصل مهدي دهبي.

مؤلف ومخرج فيلم "صبي من الجنة"، هو المخرج طارق صالح، المولود لأب مصري، وأم سويدية، ومقيم في السويد.

المخرج طارق صالح، سبق وقدم من تأليفه وإخراجه فيلم بعنوان "حادثة هيلتون النيل-The Hilton Nile Incident، باللغة العربية، ومن إنتاج سويدي، وشارك في بطولته ايضا اللبناني فارس فارس، والمصري محمد يسري، وحصد الفيلم جائزة مهرجان صندانس السينمائي 2017.