ابنة بوتن تواعد رجلًا ألمانيًا.. اسمُه يحمل مفاجأة كبرى!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 9 دقائق

كشفت صحيفة ديلي ميل أن ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن “كاترينا تيخونوفا” لديها حبيب يدعى “زلنسكي”، الاسم الذي يحمله أيضا الرئيس الأوكراني، وفق ما ذكرت تقارير.

العقوبات الغربية المفروضة على الشابة البالغة ٣٤ عامًا، بسبب غزو والدها للأراضي الاوكرانية، علّقت رحلالتها المنتظمة من موسكو الى ميونخ للقاء حبيبها الجديد.

شريك كاترينا الجديد، الذي انجبت منه طفلة تبلغ الآن عامين، هو “إيغور زلنسكي”، ٥٢ عامًا، وهو راقص باليه محترف.

وقد كشفت هذه المعلومة وسيلة إعلام روسية مستقلة وصحيفة ديرشبيغل الالمانية.

وقد انفصلت ابنة بوتن عن زوجها السابق عام ٢٠١٧،عندما بدات مواعدة راقص الباليه الذي كان متزوجًا ايضا ولديه ٣ أبناء.

ووجدت التحقيقات الصحفية ملفات تثبت رحلات جوية لـ تيخونوفا، وزلنسكي، وطفلة، ومربيات اطفال وحراس امن. و

كشفت الاوراق أنه خلال فترة سنتين، سافرت ابنة بوتن الى ميونخ،حيث يعمل زلنسكي حبيبها الجديد، اكثر من ٥٠ مرة.