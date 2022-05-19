بصور جديدة لهما .. التعليق الأول ل ” بسنت شوقي ” بعد زواجها من محمد فراج

كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 12:54 مساءً - نشرت الفنانة ” بسنت شوقي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تجمعها بزوجها الفنان ” محمد فراج ” من حفل الحنة الذي أقيم ليلة حفل زفافهما .

وذلك في الظهور الأول لها عقب حفل زفافها على محمد فراج الذي أقيم في السادس من شهر مايو الجاري في أحد الفنادق الكبرى في سهل حشيش بالغردقة .

وأرفقت بسنت شوقي الصور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بزواجها من الفنان محمد فراج وتحقق حلمهما .. كما قدمت الشكر لكل من حضر وساهم في هذا اليوم .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” تحقق حلمنا .. شكر كبير لكل من كان جزءاً من يومنا الخاص .. شكر كبير أوي من القلب لكل الناس اللي ساعدتنا عشان اللحظة دي تتحقق ” .