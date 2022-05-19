كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 12:54 مساءً - نشرت الفنانة ” بسنت شوقي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تجمعها بزوجها الفنان ” محمد فراج ” من حفل الحنة الذي أقيم ليلة حفل زفافهما .
وذلك في الظهور الأول لها عقب حفل زفافها على محمد فراج الذي أقيم في السادس من شهر مايو الجاري في أحد الفنادق الكبرى في سهل حشيش بالغردقة .
وأرفقت بسنت شوقي الصور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بزواجها من الفنان محمد فراج وتحقق حلمهما .. كما قدمت الشكر لكل من حضر وساهم في هذا اليوم .
فكتبت في تعليقها قائلة : ” تحقق حلمنا .. شكر كبير لكل من كان جزءاً من يومنا الخاص .. شكر كبير أوي من القلب لكل الناس اللي ساعدتنا عشان اللحظة دي تتحقق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور جديدة لهما .. التعليق الأول ل ” بسنت شوقي ” بعد زواجها من محمد فراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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