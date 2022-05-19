الشاب خالد يعلن مقاضاته لمنتج مصري شهير

كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 12:54 مساءً - أصدر المطرب الجزائري ” الشاب خالد ” بيانا له نشره عبر حسابه على إنستجرام أعلن من خلاله عن مقاضاته للمنتج المصري ” وليد منصور ” بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة على خلفية إحياؤه لإحدى الحفلات الغنائية بالعام الماضي .

فجاء في البيان الذي وجهه الشاب خالد إلى المسئولين في مصر : ” بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبا، باعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي ” .

وتابع : ” بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق جي دبليو ماروت لصالح شركة النخيل، وتم التعاقد مع شركة تالنت دبليو إم للدعاية والإعلان ويمثلها السيد/ وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج/ وليد منصور ” .

وأضاف البيان : ” تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي ودون حصولي على أجري كاملا المتفق عليه من المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل السيد وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه ” .

وأكمل الشاب خالد : ” فلم يقم بتحويل باقي المبلغ المتبقي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعهود ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى ” .

واختتم البيان : ” لذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، فقد تم التواصل مع مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيد وليد منصور وذلك بعد أن تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية بدون جدوى ” .