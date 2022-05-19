شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "كان" يمنح توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، النجم العالمي توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية وذلك قبل عرض فيلمهTop Gun: Maverick بالمهرجان وسط حضور عدد من المشاهير.

الفيلم تدور أحداثه حول شخص بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيلي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

ويستمر المهرجان في الفترة من 17 إلى 28 مايو ، مستأنفاً تقويمه التقليدي بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه في عام 2020 ، وانتقل العام الماضي إلى يوليو ، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقال مدير المهرجان تييري فريمو في مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان، في عامي 1939 و 1946، تم بناؤه بشكل مشترك، واشتركت في ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.