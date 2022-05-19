شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة قلوبنا وحشتينى ..خالد سليم يحيي الذكرى العاشرة لوفاة وردة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 10 سنوات علي وفاة الفنانة والمطربة وردة الجزائرية، وهو ما أراد الفنان خالد سليم ان يتذكره أمام متابعية، حيث نشر سليم صورة برفقة وردة من خلال خاصية القصص القصيرة علي حساب الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "الذكري العاشرة لرحيل روح قلبي ..حبيبة قلوبنا الفنانة وردة الجزائرية "، وأرفق تعليق يكشف مدي اشتياقه لها بكلمة "وحشتيني".

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى الـ 10، لرحيل وردة الجزائرية بحفلين لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس 19 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " ويعاد مساء غدا الجمعة 20 مايو على مسرح أوبرا دمنهور.



الذكرى العاشرة لروح الفنانة وردة الجزائرية

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني منهابتونس بيك ، لولا الملامة ، على عيني ، وحشتوني ، العيون السود ، حنين ، لعبة الايام ، في يوم وليلة ، أكدب عليك ، ليالينا ، أسمعوني، حكايتي مع الزمان ، الربابة وموسيقى حكاية حب .. أداء كل من مروة ناجي ، مروة حمدي ، دعاء رجب ، سلمي سيف النصر وعازف الكمان إيهاب عبد الحميد .

الجدير بالذكر ان المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1932 بفرنسا ثم جاءت الى مثر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979 ،

جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى ، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها أميرة العرب ، حكايتى مع الزمان ، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان ، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى .