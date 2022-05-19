شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس جلسة تصوير جديدة لـ دنيا سمير غانم على أنغام Girl on Fire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن كواليس جلسة تصوير جديدة لها، والتي ظهرت فيها متألقة بإطلالات شبابية، ونشرت دنيا كواليس الجلسة علي أنغام أغنية Girl on Fire للمغنية العالمية اليشيا كيز، كما شكرت منة حسين ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين على الجهد الذي بذلته معها في الجلسة .



جلسة تصوير لدنيا سمير غانم

وعلقت دنيا علي الفيديو الذي نشرته من خلال حسابها علي موقع الانستجرام بـ "واحدة من جلسات التصوير المفضلة لدي .. شكراً للجميلة منة حسين التي بذلت الكثير من الجهد.. وشكرا للمصورة المبهجة".



جلسة تصوير مختلفة لدنيا سمير غانم

وسبق وتمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة استضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".



دنيا سمير غانم بلوك فانكي في جلسة تصوير جديدة

دنيا سمير غانم من النجمات اللواتى ارتبطن بالأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.



دنيا سمير غانم ومنة حسين فهمي

كما سبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".