شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى ونجوم الأوبرا للموسيقى فى أول ليالى مهرجان تل بسطا بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة مروة ناجى ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية محمد الخولى - ايمان عبد الغنى وياسر سليمان حفلاً غنائياً بفى السابعة مساء بعد غدا السبت ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء المقام بالشرقية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى

يتضمن البرنامج مجموعة من الغنائيات العربية الحديثة والمعاصرة منها التوبة، علي قد الشوق، قارئة الفنجان، إما براوة، مستنياك، أكدب عليك، مصر التي في خاطري، طاير يا هوا، كعب الغزال، عدوية، الحلوة داير شباكها، في يوم وليلة، علي رمش عيونها، موعود، قال جاني بعد يومين، سهر الليالي، حلوة يا بلدي، ألف ليلة وليلة، يا اغلي اسم في الوجود..

يذكر أن مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء يعد الاول من نوعه بمحافظة الشرقية ويقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية ووزارة السياحة والاثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي ظهرت مؤخراً في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة وأكدت إن الفنان عبد الحليم حافظ ملك الرومانسية في الأغاني العربية، موضحة أن بقاء أغاني حب زمن كبير بسبب الصدق والكلام يخرج من القلب، مضيفة: "حبيت التمثيل جدا وأعتقد أن أفضل مطربة مثلت هي شادية وصباح، ولكن أرى شادية أكثر فهي شخصية مختلفة.

وذكرت الفنانة مروة ناجى، أن أفضل ممثلة غنت هي سعاد حسنى، لافتة إلى أنها "فاشلة كزوجة مثالية، أنا ومحمد مواعيدنا مختلفة ومش بعمل مجهد كبير في البيت، وكأم تحب الأمومة كثيرا، وابنيها يحبوا الغناء، وأنا ست بيتوتية".