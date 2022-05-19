كيم كارداشيان بإطلالة صادمة بعد استيقاظها من النوم بدون ماكياج او فلتر

كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 11:50 صباحاً - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جمهورها بأطلالتها في برنامجها الواقعي بعد استيقاظها من النوم بدون مكياج أو فلتر. وظهرت بشكل مغاير تماماً لصورها عبر مواقع التواصل أو بالمناسبات وكانت صورة كيم كاردشيان بدون مكياج صدمة للجميع. ومن التعليقات التي تلقتها كيم أنها أرعبت الجمهور بهذا الظهور لأن الاختلاف بين هذه الصورة والصور الأخرى كبير جداً ولم يتعرف إليها البعض.

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