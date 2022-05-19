شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. جوائز فى حياة يوسف إدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس الذكرى الـ95 على ميلاد يوسف إدريس، والذي ولد فى قرية "البيروم"، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، 19 مايو عام 1927، عاش طفولته مع جدته بالقرية، وأكمل دراسته بالقاهرة، التحق بكلية الطب بجامعة فواد الأول "جامعة القاهرة"، حصل على درجة البكالوريوس عام 1951، فى الطب متخصصا فى الطب النفسى، عُينَ إدريس طبيبًا فى قصر العينى، لكنه استقال بعد 9 سنين من العمل عام 1960، وقرر التفرغ للكتابة، وعين محررًا بجريدة الجمهورية، وكاتبا فى جريدة الأهرام، توفى إدريس فى 1 أغسطس عام 1991 عن عمر ناهز 65 عامًا.

تزوج إدريس من السيدة رجاء الرفاعي، وله ثلاث أولاد، سامح، وبهاء، ونسمة، وانضم إلى "نادى القصة"، "جمعية الأدباء"، "اتحاد الكتاب"، و"نادى القلم الدولي"، حصل على العديد من الجوائز، أبرزها، وسام الجزائر، وسام الجمهورية، ووسام العلوم، والفنون من الطبقة الأولى.

تحولت روايات "إدريس" البارزة إلى أفلام سينمائية مثل رواية "الحرام"، ويوجد فى رصيد إدريس، العديد من المسرحيات، مثل "مللك القطن"، "المهزلة الأرضية"، "البهلوان"، "اللحظة الحرجة"، فيما تُعد أهم مقالات إدريس، "بصراحة غير مطلقة"، "اكتشاف قارة"، "شاهد عصر"، "جبريتى فى الستينيات"، و"مدينة الملائكة".