شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تدخل سينما عيد الأضحى المقبل بـ 3 أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة هدى المفتي حالة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائي، حيث تنتظر طرح 3 أفلام جديدة خلال موسم عيد الأضحى ، لتكون الفنانة الأكثر تواجداً في الموسم الذي يعد من أكبر المواسم السينمائية خلال العام وينتظر أن تتنافس فيه عدد من الأفلام الكبرى والتي يقوم ببطولتها كبار نجوم الشباك.

أول الأفلام التي تشارك فيها هدى المفتى وحجزت مكانها في موسم عيد الأضحى السينمائى، "بحبك" للنجم تامر حسنى، ومن تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

كما تشارك هدى المفتى في بطولة فيلم "عمهم" مع النجم محمد إمام، والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائى بعدما أعلن صناعه بشكل رسمي عن طرحه في الموسم، والعمل تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته أيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومحمود حافظ.

ثالث أفلام هدى المفتى في عيد الأضحى هو "كيرة والجن" والمنتظر إعلان صناعه عن موعد طرحه للمنافسة في عيد الأضحى خلال الأيام المقبلة، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، ومجموعة من ضيوف الشرف فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يذكر أن هدى المفتى شاركت كضيفة شرف في مسلسل "suits بالعربى" مع آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين، تارا عماد وإخراج عصام عبد الحميد



هدى المفتى