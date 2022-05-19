تعرف على إيرادات فيلم "واحد تاني" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي، حاجز الـ 43 مليون جنيه، بعد أسبوعين فقط من طرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 43 مليون 469 ألف 67 جنيه

ويتنافس فيلم "واحد تاني" مع فيلمين آخرين بالسينمات ضمن سباق أفلام عيد الفطر هما "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، و"زومبي" للفنان علي ربيع والفنان حمدي الميرغني.

"واحد تاني" بطولة: أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، أحمد مالك، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.