"بلاغ تشهير وتهرب من دفع الأجر".. القصة الكاملة لأزمة وليد منصور والشاب خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر المطرب الشاب خالد بيانًا يكشف فيه عن عدم حصوله على أجره من المنتج وليد منصور الذي نفي ذلك وأكد على تقدمه ببلاغ رسمي بالتشهير.

وكتب الشاب خالد عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام": بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي".

وأضاف:"بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق جي دبليو ماروت لصالح شركة النخيل وتم التعاقد مع شركة تالنت دبليو أم للدعاية والإعلان ويمثلها السيد وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور".

وتابع: "تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي ودون حصولي على أجري كاملا المتفق عليه من المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل السيد وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه فلم يقم بتحويل بقاي المبلغ المتبقي ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعهود ولم اسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد، ولكن دون جدوى".

واختتم الشاب خالد: "لذلك قررت اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه فقد تم التواصل مع مكتب المستشار القانوني، ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه السيد وليد منصور، وذلك بعد أن تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية دون جدوى".

ونفى وليد منصور في بيانه، ما ذكره الشاب خالد في بيانه، وأكد على أنه سدد له كافة المستحقات عن الحفل، وخُصم نسبة الشركة كما هو المعهود في عُرف الحفلات بالاتفاق مع المطرب.

وأكد أنه قدم كافة المستندات التي تخص الحفل في اجتماع النقابة وما يثبت تحويل كافة المستحقات للشاب خالد، لافتًا، إلى أنه لا يوجد فنان يشارك في حفل إلا بعد حصوله على كافة المستحقات، لكن يبدو أن هناك ثمة شيء غامض.

وأوضح "منصور"، أنه يتعاون مع فنانين كبار من الوطن العربي وفنانين عالميين على مدار 18 عامًا، ولم يحدث أي خلاف، لكن يبدو أن هناك وسيط نقل الصورة بشكل غير دقيق للشاب خالد.

واختتم وليد منصور، بيانه، بتأكيده على أنه حاول الاستفسار من الشاب خالد عن سبب إصدار هذا البيان ولم يحصل على أي رد إلى الآن، وهو ما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي بالتشهير، مشددًا على أنه لن يتنازل عن كافة التعويضات، وعبر عن احترامه للشاب خالد خاصة وأنهما تعاونا في حفلتين سابقتين وحققا نجاحات كبيرة سويًا.