حماده هلال يروج لأحدث أغانيه "روح الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان حماده هلال عن قرب صدور أحدث أغانيه التي تحمل اسم "روح الروح".

وكتب "حمادة" عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "روح الروح أغنية جديدة.. قريبا"

وحقق حمادة هلال نجاحًا كبيرًا، في دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي".

مُسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي" من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.