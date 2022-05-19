“مدرسة الروابي” يعود بموسم ثان على نتفلكس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

بعدما حقّق الموسم الأول نجاحًا بارزًا، زفّت شركة نتفلكس لمحبيّ المسلسل الأردني “مدرسة الروابي” خبر عودته بموسم ثان على المنصة العالمية.

وكان الموسم الأول من المسلسل صدر في 12 آب من العام الماضي 2021، وينتمي إلى الدراما التشويقية، ويتناول التحديات التي تقع فيها الفتيات في المدرسة الثانوية.

وقد طُرح الموسم الأول في 190 دولة، وبأكثر من 32 لغة، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور العربي.

مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” بطولة ركين سعد، وأندريا طايع، ونور طاهر، وجوانا عريضة، ويارا مصطفى، والفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة.

وتفاعلت إحدى بطلات العمل “ركين سعد”، مع إعلان تحضير الجزء الثاني من العمل، وأعربت عن سعادتها في منشور على صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”.

ونشرت ركين سعد، المقطع التشويقي الأول للجزء الثاني من العمل، وكتبت: “مدرسة الروابي للبنات تعود، الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات على الطريق يا حلوين”.

الموسم الأول كان من تأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، ومن المقرر أن يكون الموسم الثاني بفريق العمل ذاته.

وفي جلسة نقاشية في مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 43، كشفت المخرجة تيما الشوملي، المصاعب والمشاكل التي مر بها مسلسل مدرسة الروابي ليخرج إلى النور.

وأشارت الى أن الموسم الأول استغرق نحو عامين، وكشفت أن التحضيرات والتصوير كان في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تجربة العمل النسائية جميلة.

وقالت تيما الشوملي، إن الفن أذواق، ولفتت إلى أن طرح قضايا ليست مطروحة يهاجم أحياناً، لا سيما وأن عدداً من الناس لا يفضل الاعتراف بالمشاكل، في حالة إنكار أغلب الوقت، والفن يسلط الضوء على المشاكل.

أما بطلة المسلسل، الفنانة ركين سعد، قالت، في الجلسة النقاشية ذاتها، إن مدرسة الروابي صنع بنكهة أردنية للعالم والمدارس حول العالم وليست في الأردن تحديداً.