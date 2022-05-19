يعقوب بوشهري يروي تجربة سجنه ساخرًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك شهير شبكات التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري متابعيه تجربة سجنه على ذمة التحقيق في قضية تهريب مشروبات كحولية على متن يخت مسجل باسمه.

وقال بوشهري بعد إخلاء سبيله من السجن الذي أطلق عليه اسم العاصمة الفرنسية أنه خضع للمراقبة في باريس، لكنه تحدث إلى الكاميرا ممارساً موهبته في الإعلانات على “سناب شات”.

وأشار إلى أنه رد على الحارس الذي سأله عن خطبه: “لا ما فيني شيء… أتحدث حتى لا أفقد مهاراتي”.

وفي مقطع مصوّر آخر، أوضح بوشهري أنه أمضى 7 أيام في السجن الانفرادي من دون معرفة ما يدور في العالم الخارجي، ما زاد من شعوره بالقهر ورغبته بمقاضاة كل من أساء إليه، الأمر الذي تراجع عنه بعد إطلاق سراحه.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الفيليبيني (ربّان اليخت) الموقوف في القضية، بأن لا صلة لبوشهري بالخمور المضبوطة.

وأكد المحامي حسين العبدالله حضوره كل التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلاً: “لم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة، وقد اعترف المتهم الفيليبيني ثلاث مرات أمام المحققين بأن لا لصلة ليعقوب بذلك”. وأضاف: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفيليبينية أمام النيابة مع المتهم الفيليبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الإتجار بها وبأنها تعود إليه”.