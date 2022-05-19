علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون إلى الواجهة مجددًا.. تقارير أجنبية تكشف الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت من جديد إلى الواجهة شائعات ارتباط الممثل العالمي براد بيت والنجمة المتألقة جينيفر أنيستون، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً كبيراً لصور الممثلين معاً.

وعقب الضجة التي حدثت عبر مواقع التواصل، أكدت تقارير أجنبية عدم صحة هذه الأخبار، مخيبةً آمال المعجبين الذين تمنوا إعادة العلاقة بينهما بعد مرور ما يقرب من عقدين على انتهاء زواجهما.

ونقل موقع “إي تي” الأميركي عن أحد المصادر قوله: “لا يزال براد بيت وجينيفر أنيستون صديقين، يتحدثان ولديهما علاقة ودية لطيفة، مشيراً إلى أن لا نية لدى براد بيت وجينيفر أنيستون لإعادة علاقتهما العاطفية مجدداً.

وأكد المصدر أن الزوجين السابقين، اللذين انفصلا في عام 2005 بعد خمسة أعوام من الزواج لن يعودا معاً، على الرغم من أنهما يحترمان بعضهما البعض كثيراً.

يشار إلى أن جينيفر أنيستون تحدثت عن صداقتها مع براد بيت خلال مقابلة عام 2021 بعدما ظهرا معاً في “Fast Times at Ridgemont High table read”، حيث قالت في اللقاء: “كان الأمر ممتعاً للغاية، أنا وبراد بيت رفاق، نحن أصدقاء”، مضيفةً: “نتحدث، وليس هناك أي شيء غريب بيننا على الإطلاق”.