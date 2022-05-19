بناءً على رغبتهما.. استبعاد الأمير هاري وميغان ماركل عن شرفة قصر باكنغهام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تحدثت تقارير بريطانية عن استبعاد الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل من الظهور بجوار الملكة إليزابيث الثانية وبقية أفراد العائلة المالكة البريطانية، على شرفة قصر باكنغهام خلال احتفال موكب الألوان Trooping the Colour للاحتفال رسمياً بيوم ميلاد الملكة والذي سيتزامن هذا العام مع الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو المقبل، كشف الصحفي أوميد سكوبي أن هذا القرار جاء بناءً على رغبتهما.

وقال أوميد سكوبي: إن هاري وميغان لم يرغبا منذ البداية في الظهور في شرفة قصر باكنغهام، وهما من اتفقا مع الملكة خلال لقائهما الأخير معها في قلعة وندسور قبل سفرهما إلى هولندا لحضور افتتاح دورة ألعاب انفيكتس على ذلك.

كما ذكر الصحفي، المعروف بتحيزه لقرارات الأمير هاري وزوجته أنهما حريصان على حضور احتفالات موكب الألوان واحتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الشهر المقبل، إضافة إلى القداس الاحتفالي الذي سيقام في كاتدرائية القديس بولس، إنما بطريقتهما الخاصة.

يشار إلى أن قصر باكنغهام كان قد أصدر بياناً رسمياً ذكر فيه أن الملكة قررت أن يقتصر الظهور التقليدي للعائلة المالكة البريطانية في شرفة قصر باكنغهام في احتفالات موكب الألوان هذا العام، على الأفراد الممثلين للملكة وحكومتها فقط من العائلة المالكة البريطانية.

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل سيتوجهان إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل مع ابنهما آرتشي هاريسون وابنتهما ليليبت ديانا لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، وقال متحدث باسم الزوجين: “الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، متحمسان ويشرفهما حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو مع أطفالهما”.

وستكون هذه الرحلة هي المرة الأولى التي تزور فيها ليلي، التي وُلدت في كاليفورنيا العام الماضي، موطن والدها. كما أنه من المحتمل أن تحتفل بيوم ميلادها الأول في 4 يونيو خلال الرحلة.