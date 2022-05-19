أحمد العوضي يخضع لتمارين بدنية قاسية استعدادًا لـ”البلدوزر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان أحمد العوضي استعداداته لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “البلدوزر” والذي تدور أحداثه حول رياضة الـ MMA.

ورياضة MMA هي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة.

ونشر أحمد العوضي، مقطع فيديو له خلال استعداداته للفيلم وهو يتدرب على لعبة الملاكمة، تاركاً تعليقاً مشوقاً على الفيديو..” الكف السابق غالب”.

وفيلم “البلدوزر” قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وغاب أحمد العوضي عن دراما رمضان 2022 بسبب انشغاله بتحضير الفيلم.

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2021 مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، عايدة رياض، إيمان السيد، هدى الاتربي، دنيا عبد العزيز وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.