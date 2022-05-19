أمل بوشوشة تطلّ بصورة مع ابنتها.. “أكثر من حب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة على الجمهور بصورة جديدة تجمعها مع ابنتها “ليا” خلال عطلتهما حيث ظهرت وهي تعانقها وتقبلها.

وعبّرت أمل عن حبها الكبير لابنتها وقالت في تعليقها على الصورة: “أكثر من حب”.

وتفاعل الجمهور مع صورة أمل بوشوشة وابنتها بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي تمنوا من خلالها دوام السعادة لها وللصغيرة.

وكانت أمل بوشوشة قد احتفلت قبل مدة بعيد ميلاد ابنتها “ليا” وسط أجواء مميزة برفقة زوجها وبعض المقربين والأصدقاء.

يذكر أن أمل بوشوشة غابت عن الموسم الدرامي الرمضاني الفائت حيث قررت عدم المشاركة بأي مسلسل هذا العام. وكانت أمل قد حققت نجاحًا كاسحًا في رمضان 2021 من خلال مسلسل “على صفيح ساخن” الذي خاضت بطولته وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا في مختلف البلدان العربية.