فيديو – توم كروز يصل إلى مهرجان كان بالهليكوبتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل النجم العالمي توم كروز إلى مهرجان كان السينمائي بطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية لحضور العرض العالمي الأول لفيلم Top Gun: Maverick، وهو تكملة لفيلم Top Gun الأصلي الذي صدر في العام 1986 والذي دفع الممثل إلى النجومية قبل 36 عاماً.

وتأتي مشاركة توم كروز في المهرجان هذا العام لأوّل مرّة منذ 30 عامًا، حيث قدم المهرجان تكريماً خاصاً للنجم الشهير تقديرًا لمسيرته المهنية.

وانضم نجم Top Gun ، 59 عاماً، أيضاً إلى الصحفي “ديدييه آلوش” لإجراء محادثة على خشبة المسرح قبل العرض المسائي للتكملة المرتقبة Top Gun: Maverick.

والتقطت عدسات المصورين صورًا لـ توم كروز، قبل أن تنضم إليه الممثلة جينيفر كونيلي التي تشاركه في الفليم. و”كونيلي” البالغة من العمر 51 عاماً، بحسب صحيفة الـ Daily Mail، بدت مذهلة في فستان مزين بالترتر والخرز المعقد.